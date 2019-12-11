يتجه أكثر من 24 مليون جزائري إلى صناديق الاقتراع، الخميس 12 ديسمبر/ كانون الاول، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة الجزائرية في ظل ظروف سياسية صعبة تمر بها البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن العديد من المراقبين يعتبرون هذه الانتخابات "حاسمة ومصيرية" لإخراج البلاد من الانسداد السياسي الذي تعيشه حاليا ولتكريس الشرعية ومساعي استكمال بناء دولة الحق والقانون.

وكانت النتائج العامة لعملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية، حسب ما كشفت عنه البطاقة الوطنية الإلكترونية للهيئة الناخبة، قد أسفرت عن إحصاء 24.474.161 ناخب من بينهم 914.308 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

ويؤدي مواطنو المناطق النائية وتجمعات البدو الرحل واجبهم الانتخابي، منذ الاثنين الماضي، على مستوى المكاتب المتنقلة الـ135 الموزعة في الجزائر.

في السياق انطلقت في العاصمة الجزائرية، الأربعاء، مظاهرة حاشدة رافضة للانتخابات الرئاسية المقررة الخميس، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا على أكبر الساحات والشوارع بالعاصمة، مع انتشار مكثف لرجال الشرطة بالزي المدني والرسمي لمنع وصول المظاهرة إلى ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، بينما حلقت طائرة مروحية في الأرجاء لمراقبة المسيرات عن قرب.