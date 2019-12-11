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رقم الخبر: 270691 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019 الوقت: 20:39 الاقسام: محليات  
الأمم المتحدة: الوسائط التي ضربت أرامكو ومطار أبها لم تكن ايرانية

الأمم المتحدة: الوسائط التي ضربت أرامكو ومطار أبها لم تكن ايرانية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إستحالة إثبات أن الوسائط الجوية التي إستخدمت في الهجمات على المنشآت السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي كانت ايرانية.

وأفاد غوتيريش بأن الأمم المتحدة فحصت بقايا الأسلحة التي إستخدمت في الهجمات على منشأة نفطية سعودية في محافظة عفيف في مايو/أيار، وفي مطار أبها الدولي في يونيو/حزيران وأغسطس/آب، ومنشآت أرامكو السعودية النفطية في خريص وبقيق في سبتمبر/أيلول.

وكتب الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير بهذا الخصوص: "في هذا الوقت لا يمكن التحقق بشكل مستقل من أن صواريخ كروز والطائرات المسيّرة المستخدمة في هذه الهجمات كانت ايرانية.

وكانت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والسعودية، إتهمت في هجمات 14 سبتمبر/أيلول إيران، في حين أن حركة انصارالله اليمنية، أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات، كما نفت إيران تورطها في الهجمات بتاتا.

وتسببت الهجمات التي إستهدفت منشأتي نفط في بقيق وخريص في حدوث ارتفاع حاد في أسعار النفط، كما أدت الحرائق والأضرار إلى خسارة ما يزيد عن 5% من إمدادات النفط العالمية، إلا أن السعودية إدعت في الثالث من أكتوبر/تشرين الاول أنها إستعادت إنتاج النفط بالكامل.

وتوجّه خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون عقوبات مجلس الأمن، إلى إيران واليمن والسعودية بعد أيام من هجوم 14 سبتمبر/أيلول.

 

 
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