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رقم الخبر: 270690 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019 الوقت: 20:41 الاقسام: عربيات  
البنتاغون يعلق تدريب العسكريين السعوديين

البنتاغون يعلق تدريب العسكريين السعوديين

قررت وزارة الدفاع الأميركية تعليق كل عمليات التدريب الجارية حالياً على الأراضي الأميركية لعسكريين سعوديين، وذلك بعدما قتل ملازم سعودي متدرب ثلاثة عسكريين أميركيين في قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا الجمعة الماضي.

وتعذّر على مسؤولي البنتاغون تحديد العدد الإجمالي للعسكريين السعوديين الذين يتم تدريبهم على الأراضي الأميركية حالياً، لكنّهم أشاروا إلى أنّ عدد العسكريين الأجانب الذين يخضعون حالياً للتدريب في عموم القواعد العسكرية الأميركية يناهز 5 آلاف عسكري سيتأثّرون جميعاً بالتغييرات التي ستطرأ على الإجراءات الأمنية المتّبعة.

وكانت البحرية الأميركية أعلنت في وقت سابق أنها علقت تدريب ثلاثمئة وثلاثة عسكريين سعوديين يتدربون حالياً في ولاية فلوريدا في ثلاث قواعد بحرية هي بينساكولا وويتينغ فيلد ومايبورت.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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