* القوى الاستكبارية تشعر بالزوال، والمؤشرات تدل على ذلك

أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستقلب معادلة الحظر الاميركي عن طريق تحويل المقاومة الاقتصادية الى الإقتصاد المقاوم.

وفي كلمته الاربعاء، خلال مراسم افتتاح الملتقى الـ 13 لمدراء ومسؤولي مقر "خاتم الانبياء (ص)" للبناء والاعمار، ان تجربة الاعوام الـ 40 الماضية للشعب الايراني مع المستكبرين أثبتت انه في هذا العالم إما انه يجب التمتع بالاستقلال والقوة أو الخنوع والتبعية،.. وإما يجب تغيير اضلاع هندسة القدرة في العالم أو الاندماج والذوبان في هيكلية القدرة المصنوعة من قبل المستكبرين.

وأكد بأن إرادتنا تمثلت بان نعيش مستقلين ومقتدرين وأحرارا من دون ان نتأثر بإرادة قوى الاستكبار، وذلك من أجل بناء أنموذج كامل للحياة الحرة الأبية والمتطورة.

ولفت الى ان الأعداء يريدون الحيلولة دون بلورة أنموذج مستقل مبني على الكرامة الانسانية والعدالة والاخلاق والقيم المعنوية والتقدم والرخاء، وأضاف: إن الثورة الاسلامية تبلورت بهدف بناء هذا النظام الأنموذج لإعادة الاسلام الى السوح السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدفاعية للمجتمعات الاسلامية لانه من دون تشكيل الدولة وإيجاد القدرة سيتبلور المسلمون في جغرافيا وتاريخ الآخرين ولا يمكنهم ان تكون لهم هويتهم المستقلة.

وتابع اللواء سلامي باننا بلغنا اليوم مفهوما جديدا في القدرة الدولية باسم العالم الاسلامي لم يكن في القاموس السياسي للعالم، الا انه تحقق في ظل توجيهات قائدي الثورة الكبيرين أي الامام الخميني (رض) وسماحة آية الله العظمى الامام الخامنئي (مد ظله العالي).

وصرح القائد العام للحرس الثوري بان المستكبرين حوّلوا جميع المجالات الى جبهات حرب خشنة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية للقضاء على هذا الأنموذج الناجح ومنع إنتقاله الى سائر الارض الاسلامية.

وأكد اللواء سلامي بأن القوى الاستكبارية أخذت تشعر بالزوال في حياتها، كما ان المؤشرات الظاهرية لإفولها تشاهد ايضا، فالبعض منها قد انهار وبدأت مرحلة زوالها.

واعتبر ان قدرة الاسلام في تصاعد وقدرة الاستكبار في مسار الزوال لذا فقد أطلقوا في المجال الثقافي هجوما واسعا للتأثير على الأجواء العقيدية والفكرية لمجتمعنا ولكن بالمقابل تلقوا ردود فعل صاعقة من جانب شعبنا.

وفي الإشارة الى تبلور ملحمة اربعينية الامام الحسين (ع) من قبل الشعب الايراني والشعوب المسلمة الأخرى في العالم وأضاف: إن الاربعينية رمز للمقاومة الاسلامية وهزيمة الاعداء.

ولفت الى هجمات الحرب النفسية للمستكبرين ضد الشعب الايراني، وأضاف: انه تم غلق جميع سبل تغلغل العدو في جميع المجالات، مؤكدا بان الجمهورية الاسلامية الايرانية قلبت الحظر الظالم بتحقيق منجزات مدهشة في جميع المجالات منها الطاقة والنانو والفضاء والأدوية والعلاج والأجواء الإفتراضية والبيوتكنولوجيا.

وأكد بأننا نعمل لتبديل المقاومة الاقتصادية الى الاقتصاد المقاوم من أجل قلب معادلة الحظر، وأضاف: انه على الأعداء ان يعلموا بانه لا عائق يمكنه الوقوف في طريقنا، فالشعب الايراني يتحرك هادراً، فإما انه يعبر من العقبات وإما انه يدمرها.

وصرح اللواء سلامي بأننا تصدينا للكثير من عوامل التغلغل والتدخل من قبل الاعداء وفي المجال الاقتصادي وسوف لن نسمح لأي عنصر للأعداء من التأثير على اقتصادنا.