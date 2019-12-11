أكدت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، أهمية إتفاقية إستيراد الغاز من ايران لتزويد محطات الطاقة الكهربائية العراقية بالوقود.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح صحفي: ان "العراق مستمر باستيراد الطاقة والغاز المصاحب من إيران، ضمن إتفاقية بين الطرفين، وان التجهيز يكون حسب طلب العراق". وأضاف: ان "طهران أكدت ان عملية توليد الطاقة المصدرة للعراق من ضمن الموازنة المالية لإيران، وهي تقوم بتجهيز الطاقة حسب طلب العراق".

وشدد موسى على ان "الإتفاقية مازالت سارية، لأن العراق بحاجة إلى الغاز المجهز من إيران". وأشار إلى أن "استيراد الطاقة محدود ووقتي، ينتهي بامتلاك خطة وقودية تعمل عليها وزارتا الكهرباء والنفط، لإنشاء حقول الغاز المصاحب لتجهيز محطات الانتاج، والاستغناء عن استيراد الطاقة".

ولفت الى أن "انخفاض ساعات تجهيز الطاقة يأتي بسبب نقص الغاز المصاحب"؛ موضحاً انه "من المفترض أن يتم التجهيز بـ28 مليون لتر مكعب من الغاز المصاحب، بينما التجهيز الحالي يصل من 8 الى 9 ملايين فقط، وينخفض أحياناً ليصل من 6 الى 7 ملايين لتر مكعب، بسبب تجهيز إيران مواطنيها من الغاز وعدم قدرتها على توفير الكمية المطلوبة".

وأوضح موسى بأن "هناك انخفاضاً كبيراً في نسبة الغاز المصاحب لتوليد الطاقة الكهربائية في محطة الصدر الغازية، ومحطة القدس الغازية، ومحطة بسماية الغازية، ومحطة المنصورية، بسبب تأثر هذه المحطات بنقص الإمدادات، إضافة إلى انخفاض في انتاج الطاقة بمحطة الرميلة الغازية، ومحطة الرميلة الاستثمارية، ومحطة شط البصرة الغازية، ومحطة الخور الى نحو 1200 ميكا بسبب ضعف امدادات الغاز المصاحب من ايران".

منع إستيراد 17 محصولاً زراعياً

في سياق آخر، أعلن مديرعام مكتب تطوير الصادرات بوزارة الجهاد الزراعي، ان العراق منع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية من ايران بسبب الإكتفاء الذاتي في إنتاج المحاصيل الزراعية.

وقال شاهرخ شجري: ان العراق منع استيراد عدداً من المحاصيل الزراعية شملت كلاً من الباذنجان، البطيخ الأحمر، الذرة الصفراء، الكانتالوب، الثوم، قرع العسل، الرمان، الملفوف، البندورة، البطاطا، القرنبيط، البصل، الجزر، الخس، الخيار والتمر من ايران بسبب الإكتفاء الذاتي في إنتاج المحاصيل الزراعية. وأكد ان العراق قام بمنع استيراد هذه المحاصيل نظراً لوفرة إنتاجها في الأسواق المحلية وبهدف دعم الانتاج المحلي لهذا البلد.