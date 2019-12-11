أعلن مساعد رئيس غرفة التجارة الايرانية في الشؤون الدولية، الثلاثاء، ان ايران صدرت ما قيمته 11 مليار دولار الى الصين خلال الأشهر العشرة الأولى من 2019.

وفي حديثه خلال الملتقى التجاري الايراني-الصيني، قال محمد رضا كرباسي: ان البلدين ايران والصين، ونظراً للمصالح المشتركة كانت تجمعهما على الدوام علاقات وثيقة، فإيران وفضلاً عن النفط، توفر جانباً من احتياجات الصين لخامات الحديد والفولاذ، كما ان الصين ساعدت ايران في قطاع التكنولوجيا والبنى التحتية، بما فيها مشاريع تطوير مترو محطة تجريش (شمال طهران)، وحقلي نفط آزادكان ويادآوران. وأضاف: كما قامت شركتان صينيتان بالاستثمار في قطاع صناعة السيارات، حيث تقومان بتسويق 300 سيارة صينية سنوياً في الأسواق الايرانية.

ولفت كرباسي الى أن ايران صدرت ما قيمته 11 مليار دولار الى الصين خلال الأشهر العشرة الأولى من 2019، داعياً الى ضرورة وضع التعاون المصرفي ضمن الأولويات الخاصة من أجل تنمية التعاون الاقتصادي وتسهيل افتتاح خطوط الاعتمادات للناشطين الاقتصاديين من البلدين، الى جانب تسهيل إصدار التأشيرات لرجال الأعمال الايرانيين والاستثمارات لتعزيز الإنتاج المشترك لتلبية احتياجات الجانبين والتصدير الى دول أخرى.

إلى ذلك، أعلن السفير الصيني في طهران، جانغ هوا، ان أكثر من 100 شركة صينية تعمل في ايران رغم المشاكل المالية والمصرفية التي أوجدها الحظر الأميركي.

وأوضح السفير هوا، في اجتماع مع رئيس غرفة التجارة الايرانية غلام حسين شافعي، بأن بلاده تدعم إجراءات ايران في إطار الحفاظ على مصالحها الاقتصادية، مؤكداً ان هذا الدعم عملي وإن بكين تعارض الحظر الأميركي الأحادي.

ودعا هوا غرفة التجارة الايرانية الى معالجة مشاكل الشركات الصينية منها التخليص الجمركي للبضائع وفيما يتعلق بالعملة الأجنبية.

من جهته، أكد شافعي ان التبادل التجاري الايراني-الصيني انخفض لـ35 مليار دولار هذا العام هبوطاً عن 37 مليار دولار في العام السابق، مشدداً على رغبة رؤساء البلدين في رفع الحجم التجاري البيني.