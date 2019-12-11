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رقم الخبر: 270684 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019 الوقت: 17:17 الاقسام: اقتصاد  
قريباً.. تدشين محطة كهربائية طراز F جنوب البلاد

قريباً.. تدشين محطة كهربائية طراز F جنوب البلاد

أعلن مشرف المحطات ذات الدورة المركبة بالشركة الكهروحرارية الايرانية، عن تدشين محطة من طراز F ذات توربينين غازيين في مدينة بندرعباس (جنوب ايران).

وأوضح علي رضا نصراللهي، في تصريح له الأربعاء، ان المحطة ستدشن قبل 19 فبراير/ شباط وتعد أول محطات ذات دورة مركبة بتوربين F، يتم إنشاؤها عبر القطاع الحكومي وبمردودية 58 بالمئة. وأشار الى أن الطاقة الإسمية لتوليد الكهرباء للمحطة تبلغ 906 ميغاواطات، وتم تخصيص 500 مليون يورو لبنائها.

 
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