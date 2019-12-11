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رقم الخبر: 270683 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019 الوقت: 17:15 الاقسام: اقتصاد  
بمشاركة إيرانية.. إفتتاح معرض السليمانية الأول للزراعة والصناعات الغذائية

بمشاركة إيرانية.. إفتتاح معرض السليمانية الأول للزراعة والصناعات الغذائية

إفتتح المعرض الدولي الأول للزراعة والصناعات الغذائية في السليمانية بمشاركة الشركات الإيرانية .

وبدأ المعرض الدولي الأول للزراعة والصناعات الغذائية في السليمانية أعماله صباح الثلاثاء بحفل حضره محافظ السليمانية والقنصل الايراني مهدي شوشتري ومديرعام الزراعة في السليمانية ورؤساء غرف التجارة واتحاد المصدرين والمستوردين في إقليم كردستان وجمعاً من الناشطين الاقتصاديين في إقليم كردستان العراق.

ويقام المعرض في المركز الدولي للمعارض في السليمانية بمشاركة حوالي 100 شركة من 9 دول وعلى مدى خمسة أيام. وعرضت أكثر من خمسين شركة إيرانية ناشطة في مختلف المجالات الزراعية وتربية الأغنام والدواجن والصناعات الغذائية منتجاتها وقدراتها في هذا المعرض.

وقام القنصل الايراني مهدي شوشتري، عقب حضور حفل افتتاح المعرض، بتفقد الأجنحة الإيرانية في المعرض وتحدث مع مسؤولي الأجنحة.

وأشار شوشتري إلى الفرص المتاحة في السوق العراقية وإقليم كردستان في مختلف المجالات بما في ذلك الزراعة والصناعات الغذائية، مؤكداً استعداد القنصلية الايرانية الكامل لدعم تعزيز صادرات المنتجات الايرانية في سوق إقليم كردستان العراق .

 
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