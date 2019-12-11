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رقم الخبر: 270682 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019 الوقت: 17:16 الاقسام: اقتصاد  
طشقند تستضيف معرضاً تجارياً ايرانياً

طشقند تستضيف معرضاً تجارياً ايرانياً

تستضيف طشقند عاصمة اوزبكستان معرضا تجاريا ايرانيا بمشاركة أكثر من 100 مصنع في مختلف المجالات.
وقال مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني حميد زادبوم، في تصريح أدلى به خلال مراسم بدء أعمال المعرض اليوم الاربعاء، إن العلاقات السياسية والقواسم المشتركة على الصعد الدينية والثقافية بين ايران واوزبكستان تحفز على تعزيز التعاون في جميع المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والصناعية والتعدينية.
ونوه الى ان اقامة المعرض التخصصي للسلع الايرانية في طشقند بنسخته الثالثة عشر وانعقاد الملتقى التجاري بين ايران واوزبكستان يؤكدان عزيمة البلدين ورغبتهما في تنمية وتمتين التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري الطويل الامد.
ولفت الى انه من الطبيعي لم يستوعب المعرض جميع الطاقات والقدرات التي تمتلكها الجمهورية الاسلامية الايرانية الا ان الشركات الايرانية الناشطة في مختلف المجالات كمعدات البناء والاجهزة الطبية والمواد الغذائية والزراعية والكيماويات تشارك في المعرض وأبدت رغبتها في تنمية التعاون مع اوزبكستان.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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