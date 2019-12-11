وقال مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني حميد زادبوم، في تصريح أدلى به خلال مراسم بدء أعمال المعرض اليوم الاربعاء، إن العلاقات السياسية والقواسم المشتركة على الصعد الدينية والثقافية بين ايران واوزبكستان تحفز على تعزيز التعاون في جميع المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والصناعية والتعدينية.

ونوه الى ان اقامة المعرض التخصصي للسلع الايرانية في طشقند بنسخته الثالثة عشر وانعقاد الملتقى التجاري بين ايران واوزبكستان يؤكدان عزيمة البلدين ورغبتهما في تنمية وتمتين التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري الطويل الامد.

ولفت الى انه من الطبيعي لم يستوعب المعرض جميع الطاقات والقدرات التي تمتلكها الجمهورية الاسلامية الايرانية الا ان الشركات الايرانية الناشطة في مختلف المجالات كمعدات البناء والاجهزة الطبية والمواد الغذائية والزراعية والكيماويات تشارك في المعرض وأبدت رغبتها في تنمية التعاون مع اوزبكستان.