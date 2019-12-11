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رقم الخبر: 270681 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019 الوقت: 17:12 الاقسام: محليات  
كيودو: إيران واليابان بصدد حسم موعد زيارة روحاني في 19 كانون الاول

كيودو: إيران واليابان بصدد حسم موعد زيارة روحاني في 19 كانون الاول

ذكرت وكالة انباء كيودو اليابانية في تقرير لها أن اليابان وإيران بصدد حسم موعد زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني إلى طوكيو في 19 كانون الاول ديسمبر وعقد قمة قادة البلدين في 20 من الشهر الجاري .
وفي سياق التكهنات حول زيارة الرئيس الايراني لليابان نقلت وكالة كيودو عن مصدر ان طوكيو وطهران تقومان بوضع اللمسات الأخيرة على موعد زيارة روحاني في التاسع عشر من الجاري.
وقال مصدر مطلع لوكالة كيودو ان اليابان وإيران تجريان التحضيرات اللازمة للقاء قادة البلدين في العشرين من الشهر الجاري .
وأضاف المصدر الذي لم يكشف عن اسمه ان الرئيس الإيراني حسن روحاني يخطط لبدء زيارته عصر يوم التاسع عشر من الشهر الجاري .
وكتبت وكالة كيودو اليابانية للأنباء في نهاية تقريرها انه لو جرت (زيارة حسن روحاني إلى طوكيو) ، فانها ستكون أول زيارة لرئيس إيراني منذ رحلة محمد خاتمي في أكتوبرعام الفين.
وجرى الكثير من الحديث في الأيام الأخيرة حول الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني إلى العاصمة اليابانية طوكيو.
وعقب هذه التكهنات ، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي ، الذي أكد أن حكومته تتشاور حول زيارة حسن روحاني إلى طوكيو في وقت لاحق من هذا الشهر ، قال إن الحكومة اليابانية تسعى إلى بذل ما بوسعها لتكريس السلام في غرب اسيا.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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