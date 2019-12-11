جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد شريف اثر التصريحات التي نسبت الى العميد مرتضى قرباني احد قادة ورواد الدفاع المقدس حول استهداف تل ابيب من لبنان في حال ارتكب الكيان الصهيوني اي خطأ ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية واثر ذلك التصريحات الصادرة عن وزير الدفاع اللبناني.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، انه وفي ضوء المتابعات التي اجريت فان ما طرحه العميد قرباني قد تم تحريفه والاستنباط الاعلامي منه بصورة خاطئة وهو كان قد طرح في الواقع الرد على "اسرائيل" بالادوات والطاقات المتنوعة المتاحة.

واعرب العميد شريف عن امله بتوخي المزيد من الدقة من قبل الاعلاميين في تنظيم اخبار المجالات الدفاعية والامنية، وانتقد اطلاق مناصب خاطئة للتعريف بقادة الحرس الثوري واكد ضرورة المزيد من الدقة من قبل وسائل الاعلام في مثل هذه الحالات واضاف، ان العميد مرتضى قرباني هو من القادة الشجعان خلال اعوام الدفاع المقدس الثماني وان جهاده الملحمي حظي على الدوام بتكريم واشادة الشعب الايراني.

واضاف، ان العميد قرباني ليس مستشارا للقائد العام للحرس الثوري وهو يعمل الان في مجالات اخرى في القوات المسلحة.

كما اشاد العميد شريف بدقة وبعد النظر لوزير الدفاع اللبناني المحترم الذي احبط برده الذكي خبث الاعلام السعودي –الصهيوني.