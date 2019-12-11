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رقم الخبر: 270677 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019 الوقت: 17:13 الاقسام: اقتصاد  
منظمة التعبئة الايرانية تخطط لتوفير 250 آلف فرصة عمل ثابتة في البلاد

منظمة التعبئة الايرانية تخطط لتوفير 250 آلف فرصة عمل ثابتة في البلاد

قال قائد منظمة التعبئة (بسيج) الايرانية العميد غلام رضا سليماني إنه يتم التخطيط حالياً لتوفير 250 الف فرصة عمل ثابتة في محافظات البلاد.
وقال سليماني، في تصريح ادلى به خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، إن منظمة التعبئة تقوم بوضع خطة للعام المقبل لتوفير حوالي 250000 فرصة عمل مستقرة في البلاد، والهدف الرئيسي في هذه الخطة يتمثل بالمدن الصغيرة والقرى والبلدات القريبة من المدن الكبرى.
واضاف: إن الطاقات التي يحظى بها البسيج متنوعة للغاية وتتم متابعة تفعيل الطاقات المتاحة بشكل كامل في ظل الظروف الجارية.
وتابع: إن الملايين من قوات التعبئة لديها مختلف الطاقات والشرائح بينهم الاطباء واساتذة الجامعات والمهندسين والمعلمين والحقوقيين والتلاميذ وغيرها.
ولفت الى وجود 18 الف مجموعة تعبوية ناشطة في مختلف مناطق البلاد كما إنّ قوات التعبئة استطاعت انشاء صناديق لمنح تسهيلات بهدف توفير فرص عمل جديدة في جميع ارجاء البلاد، معرباً عن أمله بأن يبلغ هذا العدد 20 الف صندوق.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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