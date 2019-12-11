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رقم الخبر: 270676 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019 الوقت: 17:09 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني سيزور اليابان وماليزيا نهاية الأسبوع القادم

الرئيس روحاني سيزور اليابان وماليزيا نهاية الأسبوع القادم

قال محمود واعظي رئيس مكتب رئيس الجمهورية، عن زيارة الرئيس حسن روحاني لليابان وماليزيا: أنه يتوقع ان تتم زيارة الرئيس روحاني الى اليابان وماليزيا أواخر الاسبوع القادم.
وصرح واعظي في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء في ختام اجتماع مجلس الوزراء، إنه من المقرر أن يصل المبعوث الخاص الياباني إلى طهران اليوم لاجراء التنسيق بهذا الشان.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك رسالة من الولايات المتحدة سيتم مناقشتها خلال هذه الزيارة، نفى واعظي هذا الموضوع وقال ان هذه الزيارة تأتي في سياق الزيارات الثنائية والاجتماعات بين المسؤولين في طهران وطوكيو.
وردا على سؤال آخر حول الإعلان عن القناة المالية بين إيران وسويسرا لتبادل السلع الإنسانية، قال واعظي: تم إجراء مفاوضات بين بنك إيران وسويسرا بشأن الأدوية والسلع الإنسانية والمعيشية ولكن لم تشكل هذه القناة حتى الان.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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