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رقم الخبر: 270675 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019 الوقت: 15:41 الاقسام: دوليات  
هجوم انتحاري يستهدف قاعدة أميركية في أفغانستان

هجوم انتحاري يستهدف قاعدة أميركية في أفغانستان

قال مسؤولون أفغان ومسؤولون من حلف شمال الأطلسي، الأربعاء، إن انتحاريا فجر نفسه خارج قاعدة باغرام الأميركية الرئيسية في أفغانستان، وفق ما ذكرت رويترز.

 وقالت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان في بيان، إن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى للمحتل الاميركي أو من التحالف، لكن قاعدة طبية تخدم المحليين تضررت بشدة.  وتعد قاعدة باغرام الجوية أحد أكبر القواعد العسكرية الأميركية في أفغانستان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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