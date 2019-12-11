جونسون: السباق الانتخابي متقارب للغاية قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأربعاء، قبل يوم من الانتخابات العامة في بريطانيا، إن السباق الانتخابي متقارب للغاية.