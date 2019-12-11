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|رقم الخبر: 270674
|تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019
|الوقت: 15:40
|الاقسام: دوليات
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جونسون: السباق الانتخابي متقارب للغاية
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأربعاء، قبل يوم من الانتخابات العامة في بريطانيا، إن السباق الانتخابي متقارب للغاية.
وأضاف لمحطة سكاي نيوز التلفزيونية ”الوضع حرج للغاية، السباق متقارب جدا. أقول للجميع إن هناك احتمالا حقيقيا أن نتجه غدا إلى برلمان معلق، هذا يمثل مزيدا من الانجراف والاضطراب والتعطيل لهذا البلد“.
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