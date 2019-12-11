أثار زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، احتمال محاكمة قصيرة في مجلس الشيوخ للرئيس دونالد ترامب من دون استدعاء أي شهود.

ويضع هذا السيناريو ماكونيل في خلاف مع ترامب، وهو جمهوري أيضا. ويدعو ترامب إلى محاكمة كاملة بحضور الشهود، بمن فيهم نائب الرئيس السابق جو بايدن في مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على مساءلة ترامب الأسبوع المقبل، بعد الكشف عن التهم الرسمية الموجهة إليه الثلاثاء.

ويواجه ترامب تهمة "خيانة" البلاد من خلال استغلال السلطة، في محاولة للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع بايدن، وهو منافس ديمقراطي محتمل في انتخابات الرئاسة عام 2020، وتهمة عرقلة تحقيق الكونغرس الأميركي في الفضيحة.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، وسعى لجعل تحقيق المساءلة بقيادة الديمقراطيين فرصة لحشد أنصاره، وهو يحاول الفوز بإعادة انتخابه في نوفمبر المقبل.

وكان قد وجّه الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي اتهامين رسميين للرئيس دونالد ترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس ليصبح رابع رئيس أمريكي في التاريخ يواجه المساءلة.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب بكامل هيئته على الاتهامات أو ما يعرف ببنود المساءلة الأسبوع المقبل. ومن شبه المؤكد أن يؤيد المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون مساءلة الرئيس الجمهوري مما يمهد الساحة لمحاكمة في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، والتي من المرجح أن تبدأ في يناير كانون الثاني.

وقال البيت الأبيض إن ترامب سيرد على الاتهامين اللذين وصفهما بأنهما ”لا أساس لهما من الصحة“ أثناء مرحلة المحاكمة في مجلس الشيوخ.

وقالت ستيفاني جريشام المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض في بيان ”الرئيس سيواجه هاتين التهمتين الكاذبتين في مجلس الشيوخ ومن المتوقع أن تُبرّأ ساحته تماما لأنه لم يرتكب أي مخالفة“.

وقال جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب للصحفيين إن ترامب عرض الدستور الأمريكي للخطر وقوض نزاهة انتخابات عام 2020 وهدد الأمن القومي.

وتابع لا أحد فوق القانون، ولا حتى الرئيس.

وبعد إعلان الاتهامين ، قال ترامب في تغريدة محاولة لتشويه سمعتي!. وفي وقت سابق كتب أن مساءلة رئيس بلد في وقت يملك فيه هذا البلد مثل هذا الاقتصاد القوي، والأهم من ذلك أنه لم يرتكب أي مخالفة، لهو جنون سياسي محض. وترامب هو رابع رئيس أمريكي في التاريخ يواجه المساءلة.