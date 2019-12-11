قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، إن ناديه لن يصاب بالجنون خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما ظهر اللاعبون الشباب بشكل رائع عقب الحصول على الفرصة والوقت للتطور.

وأضاف لامبارد في تصريحات للصحفيين بعد تأهل تشيلسي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (أتحلى بالهدوء بخصوص موسم الانتقالات. أشعر بهدوء تام بخصوص ذلك).

وتابع (نحن نتطور. وحتى بعض العثرات في الأسبوعين الأخيرين تعد ضمن المسيرة. أثق فيما نفعله الآن. لا أعتقد أننا سنصاب بالجنون بعد رفع الحظر عن إبرام الصفقات).

وحصل تشيلسي، الأسبوع الماضي على الضوء الأخضر لضم لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، بعدما خفضت محكمة التحكيم الرياضية العقوبة إلى نصف الفترة.

وكان النادي قد عوقب في فبراير/شباط الماضي بالحرمان من التعاقد مع لاعبين بسبب مخالفات في قيد لاعبين أقل من 18 عاما.

ويملك لامبارد بالفعل، الأسباب التي تدفعه إلى الشعور بالثقة في اللاعبين الشباب بعد ظهور مميز من لاعبين مثل الهداف أبراهام وميسون ماونت وريس جيمس وفيكايو توموري.

وأتم لامبارد (مع المضي قدما فإننا نرغب في تطوير التشكيلة وهذا سيحدث وفقا لرؤية تتعلق بما نملكه وكيف يمكن أن نتحسن).