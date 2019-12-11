وذكر سانتوس عبر شبكاته الاجتماعية مساء الثلاثاء أن سامباولي قدم الاستقالة من منصبه يوم 9 ديسمبر/ كانون أول الجاري.

وأعربت إدارة سانتوس عن امتنانها للمدرب الأرجنتيني إزاء (الجهد المبذول في الموسم الماضي).

ورغم أن سامباولي لم يحرز مع سانتوس أي لقب، لكنه تمكن اقتسام وصافة الدوري البرازيلي مع بالميراس.

وكان عقد المدرب السابق لمنتخبي الأرجنتين وتشيلي يمتد مع سانتوس حتى أواخر 2020، لكن الصحافة البرازيلية تحدثت في الأسابيع الأخيرة عن احتمالية رحيله المبكر نظرا لشكوكه إزاء تخطيط الإدارة للموسم المقبل.

يشار إلى أن سامباولي كان قد طالب إدارة النادي بشكل علني بجهد أكبر لإبرام صفقات أكثر طموحا لكن آماله لم تلق أي تجاوب.