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رقم الخبر: 270664 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019 الوقت: 14:45 الاقسام: رياضة  
رسميا.. استقالة سامباولي من تدريب سانتوس

رسميا.. استقالة سامباولي من تدريب سانتوس

أعلن نادي سانتوس البرازيلي رحيل مدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي، بعد تولي القيادة الفنية للفريق خلال موسم واحد فقط.

وذكر سانتوس عبر شبكاته الاجتماعية مساء الثلاثاء أن سامباولي قدم الاستقالة من منصبه يوم 9 ديسمبر/ كانون أول الجاري.

وأعربت إدارة سانتوس عن امتنانها للمدرب الأرجنتيني إزاء (الجهد المبذول في الموسم الماضي).

ورغم أن سامباولي لم يحرز مع سانتوس أي لقب، لكنه تمكن اقتسام وصافة الدوري البرازيلي مع بالميراس.

وكان عقد المدرب السابق لمنتخبي الأرجنتين وتشيلي يمتد مع سانتوس حتى أواخر 2020، لكن الصحافة البرازيلية تحدثت في الأسابيع الأخيرة عن احتمالية رحيله المبكر نظرا لشكوكه إزاء تخطيط الإدارة للموسم المقبل.

يشار إلى أن سامباولي كان قد طالب إدارة النادي بشكل علني بجهد أكبر لإبرام صفقات أكثر طموحا لكن آماله لم تلق أي تجاوب.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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