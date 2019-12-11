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|رقم الخبر: 270663
|تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019
|الوقت: 14:45
|الاقسام: رياضة
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برنامج مباريات الاسبوع الخامس عشر والاخير للدوري الايراني الممتاز
فيما يلي برنامج مباريات الاسبوع الخامس عشر للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم:
الجمعة: 13/12
نساجي مازندران – شهرخودرو 15:00
تراكتور سازي – فولاد خوزستان 15:00
سباهان – بيكان 16:40
استقلال – شاهين شهرداري بوشهر 16:15
السبت: 14/12
غل غهر سيرجان - ذوب اهن 16:00
بارس جنوبي جم – نفت مسجد سليمان 16:30
صنعت نفت ابادان – ماشين سازي تبريز 16:40
سايبا – برسبوليس 17:30
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