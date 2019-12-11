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رقم الخبر: 270663 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019 الوقت: 14:45 الاقسام: رياضة  
برنامج مباريات الاسبوع الخامس عشر والاخير للدوري الايراني الممتاز

برنامج مباريات الاسبوع الخامس عشر والاخير للدوري الايراني الممتاز

فيما يلي برنامج مباريات الاسبوع الخامس عشر للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم:

الجمعة: 13/12

نساجي مازندران – شهرخودرو  15:00

تراكتور سازي – فولاد خوزستان  15:00

سباهان – بيكان  16:40

استقلال – شاهين شهرداري بوشهر   16:15

السبت:  14/12

غل غهر سيرجان - ذوب اهن  16:00

بارس جنوبي جم – نفت مسجد سليمان  16:30

صنعت نفت ابادان – ماشين سازي تبريز  16:40

سايبا – برسبوليس  17:30

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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