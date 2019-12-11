الوصفة الاكثر شيوعا لخسارة دهون البطن طبيعية بالكامل وطعمها لا يُقاوَم وقادرة على أن تخلّصكم من عدّة سنتيمترات من خصركم وبطنكم في بضعة أسابيع فقط. هذه القدرة المنحِّفة تعود لقدرتها على إزالة السموم.

خسارة الدهون لا تعني فقدان الوزن. خسارة الوزن ليست أمراً منتظماً ولا فوريّاً خلال حمية مضادّة للدهون. في الواقع من بين الحيَل التي يجب اتباعها لخسارة دهون البطن والحصول على بطن مسطّح، شدّ العضلات مما يؤدّي إلى زيادة كتلة الجسم العضلية وبالتالي زيادة الوزن. تستطيعون هكذا في الوقت نفسه أن تزيدوا وزنكم وأن تنحفوا!

بالطبع يسمح النظام الغذائي السليم والمتوازن وممارسة الكثير من التمارين الرياضيّة لجسمكم أن يخفّف حمله من السموم والدهون لا سيّما عند البطن، ولكن يجب إكمال ذلك بمحلول منحِّف كحالة مثل هذا المشروب الذي سنكشف وصفته لكم أدناه…

أفضل دعم لكم خلال هذا البرنامج المنحِّف للبطن طوال 7 أيام متتالية هو كوكتيل الغريبفروت الذي يسرّع النتائج المرجوّة. مع استهلاكه بالوتيرة المناسبة وبالكميّة المناسبة ستتمكّنون من خسارة إلى حد سنتيمتر واحد من مقاس خصركم في الأسبوع.

المكوّنات: 150 مل من عصير الغريبفروت، نصف ليتر من العسل العضوي، ملعقتان كبيرتان من خل التفاح، 50 مل من المياه المعدنية.

طريقة التحضير: يجب أن تذيبوا العسل في عصير الغريبفروت قبل إضافة الماء والخلّ إليهما. يجب تناول هذا المشروب مرّتين في اليوم قبل الغداء وقبل العشاء ب 15 دقيقة.

منذ زمن طويل يُستَخدَم عصير الغريبفروت لتخفيف مشكلة البدانة. فالفلافنويدات التي تحتوي عليها هذه الفاكهة موادّ تساعد الجسم على التخلّص من الفائض من السوائل وتخفيف احتباس الماء مما يسبب تحلّل دهون البطن.

يجب تناول هذا الكوكتيل بحذر إذا كنتم تعانون من أمراض خطيرة في الجهاز المعدي المعوي والأمراض الأخرى المزمنة. في هذا النوع من الحالات إستشيروا طبيبكم قبل البدء بالعلاج المنحِّف.