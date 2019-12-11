  • الأربعاء ١٣ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأربعاء , ديسمبر 11, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 270656 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019 الوقت: 13:48 الاقسام: دوليات  
جزيرة بوغانفيل تقترب من اعلانها أحدث دولة في العالم

جزيرة بوغانفيل تقترب من اعلانها أحدث دولة في العالم

أيدت الأكثرية الساحقة من الناخبين في جزيرة بوغانفيل استقلالها عن بابوا غينيا الجديدة، حسبما أظهرت الأربعاء النتيجة الرسمية للاستفتاء الذي جرى في الجزيرة الغنية بالنحاس.
وقال بيرتي آهيرن، رئيس مفوضية الاستفتاء في بوغانفيل، إن 176 ألفا و928 ناخبا صوتوا في الاستفتاء لصالح استقلال الجزيرة مقابل ثلاثة آلاف و43 شخصا فقط صوتوا لبقائها في بابوا غينيا الجديدة.
وينبغي أن يصادق برلمان بابوا غينيا الجديدة على نتيجة الاستفتاء كي ترى النور أحدث دولة في العالم.
ومن شأن التأييد الجارف لخيار الاستقلال أن يشكل قوة ضغط كبيرة على البرلمان، وهو أمر كفيل على الأرجح بإسكات أصوات النواب الرافضين لانفصال الجزيرة.
ويفترض أن تتيح هذه النتيجة طي صفحة نزاع مسلح استمر عقدا كاملا في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وأسفر عن سقوط عشرين ألف قتيل قبل التوصل لوقف لإطلاق النار عام 1998 أنهى حربا تعتبر الأكثر دموية في منطقة المحيط الهادئ منذ انهاء الحرب العالمية الثانية.
وإذا ما مضت الجزيرة إلى النهاية على طريق الاستقلال، يمكن أن تصبح محور صراع على النفوذ بين القوى الإقليمية الرئيسية في المحيط الهادئ وهي الصين وأستراليا والولايات المتحدة.
وكان النزاع في الجزيرة نجم عن احتجاج السكان على أضرار ألحقها بالبيئة منجم النحاس في باغونا الذي تملك حكومة بابوا جزءا منه، وعدم استفادتهم من عائداته المادية.
وبوغانفيل أكبر جزيرة في أرخبيل جزر سليمان ومنطقة بوغانفيل ذات الحكم الذاتي التابعة لبابوا غينيا الجديدة. وحصلت بوغانفيل على الحكم الذاتي عام 1997 بعد محاولتين فاشلتين لإعلان الاستقلال عامي 1975 و1990.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 13/2654 sec