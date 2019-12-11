للجاذبية عند المرأة العديد من الأسرار، والكلام هو أحد أسرار الجاذبية؛ فللكلام العديد من الآداب التي تجعل المرأة ملكة، وتمكنها من أسر قلوب المستمعين، والتأثير بهم وتقرّبها منهم، وبحسب منى القصاص، خبيرة التنمية البشرية، ابدئي حديثك بأسلوب يمتاز بالود والمحبة، وبأسلوب هادئ، واحرصي على رد التحية المناسبة للوقت.

- امدحي المستمعين مدحاً صادقاً وبسيطاً، واحذري من الإفراط في المدح؛ حتى لا تقعي في فخ النفاق.

- اسألي المستمعين عن رغباتهم؛ بدلاً من إملاء الأوامر عليهم.

- أنصتي بشكل جيد للمتحدّث، ولا تحاولي مقاطعته، وأيضاً عليك إعطاؤه الوقت الكافي للتحدث والتعبير عما يجول في باله.

- امدحي الأمور مهما كانت صغيرة، يمكنكِ التحدث عن أخطائك، بكل قوة وشجاعة، ويمكنكِ استخدام الأسلوب غير المباشر.

- اهتمي بنبرة صوتك أثناء الحديث؛ فيجب أن تكون نبرة الصوت متناغمة مع الحديث، واستخدمي لغة الوجه الملائمة للموضوع.

- قابلي المستمعين بابتسامة رقيقة، كما عليك التحدث بصوت معتدل العلو، بحيث يكون مسموعاً من قِبل الجميع، كوني مرحة في الكلام، حاولي إدخال بعض أجواء الطرافة والضحك المعتدل على الموضوع؛ خاصة إذا كان الموضوع جديّاً.

- تجنبي تكرار العبارات الدالة على الذاتية، من خلال تكرار الضمير أنا؛ فهذه العادة من شأنها أن تنفّر المستمعين، وتثير ضجرهم منك.

- كثرة الاعتذار، تبعث إحساس السأم في نفس المستمعين، وتشكل عائقاً بينكِ وبين المستمعين في إنشاء حديث ثرٍ ومسلٍ.

- استخدام الألفاظ الصعبة والعلمية تنفر المستمعين؛ لذلك عليك استخدام المصطلحات البسيطة.

- زلّ اللسان، يجب عليك الالتزام بآداب الحديث وتجنّبي الخوض في أمور تثير خجل المستمعين، أو الاستهزاء ببعض الصفات التي يتمتع بها أحد المستمعين.

- إشاحة الوجه، أي إبعاد الوجه أو إبعاد النظر عن المتحدث، هذه الحركة تقلل من تواصلك الفعال مع المستمعين، وتوحي لهم بأنك ضعيفة الشخصية.

- التصنع؛ أي أن تظهري نفسك على غير طبيعتك؛ فمن الأفضل لكِ أن تبدي حبك وإعجابكِ بالمستمعين بكل صدق.

- الإفراط في استخدام الإيماءات ولغة الإشارة، عليك استخدام لغة الإشارة باعتدال وعند الضرورة؛ فالإكثار من استخدام لغة الجسد، ينفر المستعمين.

- تكرار أحاديث الغير، تكلمي من أفكارك أنتِ وبأسلوبكِ أنتِ، واحذري من استخدام أساليب وعبارات غيركِ الشائعة.

- النقاش العقيم، لا تتعمقي في نقاش وجهات النظر، استمعي إليها فحسب.