أهو يقود هوريكانز للفوز في مباراته الـ100 بدوري هوكي الجليد احتفل سيباستيان أهو بخوض 100 مباراة في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية بقيادة كارولاينا هوريكانز للفوز (6-3) على إدمونتون أويلرز، يوم الثلاثاء، وسجل أهو، هدفين ليساعد كارولاينا على تحقيق الانتصار المثير.