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رقم الخبر: 270649 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019 الوقت: 13:21 الاقسام: رياضة  
أهو يقود هوريكانز للفوز في مباراته الـ100 بدوري هوكي الجليد

أهو يقود هوريكانز للفوز في مباراته الـ100 بدوري هوكي الجليد

احتفل سيباستيان أهو بخوض 100 مباراة في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية بقيادة كارولاينا هوريكانز للفوز (6-3) على إدمونتون أويلرز، يوم الثلاثاء، وسجل أهو، هدفين ليساعد كارولاينا على تحقيق الانتصار المثير.

وافتتح أهو، أول أهداف المباراة، وأضاف نينو نيديريتر ورايان تسينجل هدفين لتصبح النتيجة (3-0)، قبل أن يدرك أويلرز التعادل.

وأعاد جوردان مارتينوك، التقدم لهوريكانز قبل أن يسجل أهو الهدف الخامس ويختتم دوجي هاميلتون الأهداف.

وأنقذ الحارس جيمس رايمر، 33 من 36 محاولة ليساهم في الفوز.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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