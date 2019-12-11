حققت عجوز تركية عمرها 85 عاما حلمها بارتداء فستان الزفاف الأبيض بعد سبعين سنة من زواجها، إذ منعتها الظروف الاقتصادية من ارتدائه عندما تزوجت، وذلك خلال حفل لطيف نظمه أحفادها وحضره جميع أفراد العائلة.

ولبست العجوز -وتدعى دوندو متين، وهي أم لعشرة أبناء وجدة لـ28 حفيدا وحفيدة- ثوب زفاف أبيض في احتفال نظّمه أحفادها في مدينة أنطاليا التركية، وغنت ورقصت من شدة فرحتها به، وقالت (إنني في غاية الفرح، لقد أصبح حلمي حقيقة).

وكانت العجوز تزوجت في عمر 15 من إبراهيم متين، الذي فقدته قبل ما يقارب ثلاثين عاما، لكن الظروف الاقتصادية آنذاك حالت دون ارتدائها ثوب الزفاف الأبيض، وظلت تحلم بارتدائه طول حياتها، قبل أن يحقق لها أحفادها الحلم.