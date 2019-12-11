أحرز داميان ليلارد 31 نقطة، ليقود بورتلاند تريل بليزرز للفوز بسهولة 115-87 على نيويورك نيكس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين الثلاثاء.

وعادل ليلارد أفضل حصيلة له من النقاط هذا الموسم بفضل 8 رميات ثلاثية، كما ساهم زميله حسن واتسايد في الانتصار بعدما أحرز 17 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة.

ولم يشارك ليلارد في الربع الأخير، لكنه أحرز 8 رميات ثلاثية من 12 محاولة، كما سجل 5 رميات حرة ولم يهدر أي محاولة.

وسجل جوليوس راندل 15 نقطة وأضاف ميتشل روبنسون 14 نقطة، فيما سجل ألونزو ترير 13 نقطة لكن نيكس خسر للمرة العاشرة على التوالي.

وأنهى تريل بليزرز النصف الأول بنتيجة 60-41، ثم بدأ الربع الثالث بالتفوق 11-2 لتصبح النتيجة 71-43.

وأضاف ليلارد رميتين ثلاثيتين ليتقدم تريل بليزرز 86-59 قبل بداية الربع الأخير ويحصل اللاعب المتألق على راحة.