  • الأربعاء ١٣ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأربعاء , ديسمبر 11, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 270645 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019 الوقت: 13:14 الاقسام: منوعات  
الأرنب وحيد القرن

الأرنب وحيد القرن

نجح (الأرنب وحيد القرن) بجذب أنظار العالم، بعد أن انتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تظهر أذنه اليسرى في منتصف رأسه، ليحصل عن جدارة على لقب (وحيد القرن).

وانتشرت صورة الأرنب الأبيض، الموجود في أحد فروع (الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات) في بريطانيا، بشكل كبير، وذلك بفضل شكله المميز.

ويبلغ عمر الأرنب الذي أطلق عليه اسم (وونكي) 4 سنوات، وتبدو أذنه اليسرى وكأنها في منتصف رأسه، وأحيانا تقف بشكل مستقيم للأعلى، ليبدو وكأنه (وحيد القرن).

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 28/1567 sec