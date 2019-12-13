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رقم الخبر: 270643 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019 الوقت: 13:13 الاقسام: منوعات  
زرع إصبع قدم بدلا من إصبع يد.. فى جراحة عجيبة

زرع إصبع قدم بدلا من إصبع يد.. فى جراحة عجيبة

وجد أطباء بديلا (غريبا) لإبهام رجل فقده في حادث أثناء عمله في ورشة نجارة، بولاية ميشيغان الأميركية، وفقما ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية.

وتعود فصول الحكاية إلى شهر أبريل الماضي، حين كان أيدن أيكنز يحضر هدية مصنوعة من الخشب لزوجته، قبل أن يتعرض لإصابة مأساوية أدت إلى بتر إصبع الإبهام الأيسر.

وقال أيكنز لإذاعة محلية: رأيت إصبعي يطير. كنت أعتقد أنه قطعة خشب، لكنه كان إبهامي.

ولسوء الحظ، لم يكن الإصبع المفقود قابلا لإعادة التثبيت في كف يده، وهو ما جعل الأطباء يفكرون في (بديل غريب).

وبعد عدة أشهر من العيش من دون إبهام، قرر الأطباء استبدال إبهامه بإصبع من قدمه اليسرى، حيث أجريت العملية الجراحية (العجيبة) في مستشفى جامعة ميشيغان، خلال أغسطس الماضي.

بعد الجراحة الناجحة، قضى أيدن عدة أشهر في (علاج يده) لتقوية إصبعه إلى أقصى حد ممكن، حتى باتت يده تبدو بشكل أقرب إلى الطبيعي، فيما سيعيش بقدم تحتوي على 4 أصابع فقط.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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