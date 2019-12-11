يقدّم مطعم سويدي في استوكهولم قائمة بكل الوجبات التي تم تقديمها خلال «مأدبة نوبل» منذ عام 1922، وهي المائدة الاحتفالية التي تقام سنوياً بتاريخ 10 ديسمبر، للاعتراف بإنجازات الفائزين أكاديمياً وثقافياً وعلمياً، والتي لا يحظى عامة الناس بفرصة حضورها مطلقاً.

تنقل مؤسسة «سميثسونيان» عن فريق الطهاة في مطعم «ستادشوشلارن» أنه يحاول بقدر الإمكان أن يجعل الأطباق أقرب إلى مذاقها ومظهرها عندما تم تقديمها لأول مرة. وفي سبيل جعل التجربة أصلية قدر الإمكان، يجري تقديم وجبات طعام باستخدام البورسلين مطلي بالذهب، وهي مجموعة الأواني نفسها المستخدمة في (مأدبة نوبل).

تقول ماريا ستريث صاحبة والمديرة التنفيذية للمطعم:

في المقابل، إلى أطباق من الماضي لا تتسم بالشعبية مع ضيوف اليوم، مثل حساء السلاحف وبعض الوجبات من الستينات التي تضم الدجاج كمدخل في القائمة، وهي أطباق ما عادت تعتبر أطباقاً لمناسبة خاصة هذه الأيام، حسب قولها.

تتطلب سترديث أن يمنح الضيوف مطبخ المطعم أسبوعاً قبل الحجز لضمان تجميع كل العناصر الضرورية، ومن أجل الاستمتاع بالأطباق القديمة. فإنشاء وجبة جديدة كل عام هي مهمة بحد ذاتها، وتأخذ المهمة نحو سنة للتحضير، وتشمل فريقاً من الطهاة يعملون عن قرب مع سترديث وطاقمها ومع أعضاء من مؤسسة نوبل. لكن إذا كنت تريد الاستمتاع بالوجبة نفسها التي تناولها ألبرت آينشتاين في عام فوزه، فهذا ليس متوافراً لأنه فاز بالجائزة عام 1921.