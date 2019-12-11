وأضاف الرئيس حسن روحاني، أمس الأربعاء، أن الحكومة مصممة على احباط هذه المؤامرة وذلك بتعزيز الإنتاج المحلي والعديد من الوسائل المتاحة بما في ذلك التفاوض، مشددا على أن الحكومة ستتحرك داخل اطار الخطوط الحمراء للنظام ولن تتجاوزها.

وتابع روحاني قائلا ان مؤامرات أمريكا ضد إيران والعراق وسوريا ولبنان وأفغانستان وباكستان وباقي الدول سيتم احباطها من خلال حضور الشعوب في الميدان ، موضحا أنه وبدون شك فإن شعوب العراق وسوريا ولبنان وإيران بإمكانها الصمود في مواجهة المؤامرات ، كما أن الشعب الإيراني كان وسيبقى السباق في هذا المجال.

كما تطرق الرئيس روحاني إلى التقدم الذي أحرزته إيران بعد أنتصار الثورة الاسلامية وخاصة خلال السنوات الأخيرة في المجال التقني وهذا ما يشكل مفخرة للشعب الإيراني حيث باتت الجمهورية الإسلامية تحتل المركز الأول بين دول المنطقة والمركز الثالث أو الرابع على مستوى القارة الآسيوية بأكملها.

وأشار إلى أن التقدم التقني وما أفرزه من اكتفاء ذاتي في مجالات عديدة حقق للبلاد مبالغ كبيرة من العملة الصعبة، وسد الطريق أمام استيراد العديد من السلع كالأدوية وغيرها .