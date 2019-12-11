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رقم الخبر: 270640 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019 الوقت: 13:13 الاقسام: محليات  
روحاني: علينا إما الإلتفاف على الحظر أو إجبار الأعداء على التوبة

روحاني: علينا إما الإلتفاف على الحظر أو إجبار الأعداء على التوبة

قال رئيس الجمهورية: أن الحكومة لم تغفل حتى لحظة واحدة عن مواصلة الجهود لإحباط مخططات الأعداء ، مؤكدا ضرورة العمل باتجاهين ، أما الالتفاف على الحظر أو إجبار الأعداء على التراجع والتوبة.

وأضاف الرئيس حسن روحاني، أمس الأربعاء، أن الحكومة مصممة على احباط هذه المؤامرة وذلك بتعزيز الإنتاج المحلي والعديد من الوسائل المتاحة بما في ذلك التفاوض، مشددا على أن الحكومة ستتحرك  داخل اطار الخطوط الحمراء للنظام ولن تتجاوزها.
 وتابع روحاني قائلا ان مؤامرات أمريكا ضد إيران والعراق وسوريا ولبنان وأفغانستان وباكستان وباقي الدول سيتم احباطها من خلال حضور الشعوب في الميدان ، موضحا أنه وبدون شك فإن شعوب العراق وسوريا ولبنان وإيران بإمكانها الصمود في مواجهة المؤامرات ، كما أن الشعب الإيراني كان وسيبقى السباق في هذا المجال.
 كما تطرق الرئيس روحاني إلى التقدم الذي أحرزته إيران بعد أنتصار الثورة الاسلامية  وخاصة خلال السنوات الأخيرة في المجال التقني وهذا ما يشكل مفخرة للشعب الإيراني حيث باتت الجمهورية الإسلامية تحتل المركز الأول بين دول المنطقة والمركز الثالث أو الرابع على مستوى القارة الآسيوية بأكملها.
 وأشار إلى أن التقدم التقني وما أفرزه من اكتفاء ذاتي في مجالات عديدة حقق للبلاد مبالغ كبيرة من العملة الصعبة،  وسد الطريق أمام استيراد العديد من السلع كالأدوية وغيرها .

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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