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رقم الخبر: 270638 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019 الوقت: 12:47 الاقسام: محليات  
اعتقال المنفذ الرئيسي لعملية إحراق مصرف في شيراز

اعتقال المنفذ الرئيسي لعملية إحراق مصرف في شيراز

اعلن قائد الشرطة الايرانية بمحافظة فارس /جنوب/ العميد "رهام بخش حبيبي"، عن اعتقال المنفذ الرئيسي لعملية احراق احد المصارف بمدينة شيراز مركز المحافظة.

وقال العميد حبيبي: ان شرطة محافظة فارس وبعد حدوث اعمال الشغب والتخريب في شيراز الشهر الماضي، بدأوا بعملية رصد لاعتقال مخربي الممتلكات العامة والخاصة.

واضاف: في هذا السياق نجح شرطة الامن العام بالمحافظة في التعرف على المنفذ الرئيسي لاحراق مصرف "ملت" فرع عادل آباد ، والقاء القبض عليه في عملية مباغتة في ضواحي شيراز.

واشار قائد شرطة محافظة فارس الى ان المتهم اعترف بجريمته بعد مواجهته بالادلة الدامغة، مؤكدا ان الشرطة ستواصل اعتقال مثيري الشغب والأعمال التخريبية والحرائق.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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