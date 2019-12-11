قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، أن أعضاء لجنة الأمن القومي، طالبوا وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات قانونية بشأن التصريحات التي تقوض علاقات إيران الخارجية مع جيرانها.

وكتب النائب علي رضا رحيمي في تغريدة علي تويتر: خلال اجتماع لأعضاء لجنة الأمن القومي مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف، طالب بعض النواب، وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات قانونية ازاء التصريحات المسيئة للعلاقات الخارجية الإيرانية مع جيرانها لاسيما نشر فيلم حول تصريحات بشان تواجد إيران في العراق (مما زاد من حساسية العراقيين تجاه إيران) .

وحضر وزير الخارجية الى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان أمس.

ومن أهم المواضيع التي نوقشت في هذا الاجتماع، آخر التطورات في السياسة الخارجية، وخاصة تنفيذ الاتفاق النووي والتطورات الإقليمية والعلاقات مع الدول المجاورة وغيرها من القضايا الدولية.