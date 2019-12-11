أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عن وقوع هجوم أمني على البنية التحتية للحكومة الإلكترونية، لكنه قال: لايمكنني التحدث بالتفصيل عن هذا الهجوم.

واضاف محمد جواد اذري جهرمي للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء: إن الهجوم تم التعرف عليه وصده من قبل الدرع الامني للشبكة الوطنية للمعلومات "دجفا"، ويتم استخلاص أبعاده، موضحا ان هذا الهجوم كان كبيرا جدا ويجب التحقق من أبعاده بدقة.

وقال وزير الاتصالات عن الإنترنت الوطني والادعاء بأنه سيتم إغلاقه قريبا : من الواضح أن ما يسمى الإنترنت الوطني ليس له مصداق خارجي، الإنترنت شبكة عالمية وتقسيمه إلى شبكة محلية ودولية ليس صحيحا، موضحا، ان شبكة المعلومات الوطنية مختلفة تماما عن شبكة الإنترنت الوطنية، وقال أن هدف من يستخدم لفط الإنترنت الوطني، هو تدمير الإنجازات الإيرانية في مختلف المجالات.

ولفت آذري جهرمي الى الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي وأعادة فرض العقوبات على ايران، وقال : لقد فرضت امريكا الحظر ضد الشعب الإيراني في مختلف المجالات، ووصف الشعب بالإرهابيين، وفرضت حظر على الخدمات السحابية للشركات الإيرانية قبل 9 أشهر،كما حذفت بعض التطبيقات من الهواتف الإيرانية.