حكايات يمنية صغيرة لم توقف ضجيج الحرب.. هكذا تكلم الشاعر والصحفي اليمني أحمد الشلفي في ديوانه الصادر حديثا بعنوان "قمر يتبعني"، وواصل السير شعرا باحثا عن سماء جديدة يحضر فيها الحب وتغيب الحرب، بعد ثلاثة دواوين سابقة لم توقف ضجيج الحرب. يقول الشلفي إن قصائده الشعرية تعد "استدارة شعرية جديدة إلى الداخل الذي تاه في عوالم الحرب والسياسة".

ويعتبر أن المجموعة الجديدة مختلفة في الأسلوب والشكل والمساحة الزمنية مقارنة بإصداراته السابقة، وفي دواوينه السابقة حضر نص التفعيلة أكثر، أما في "قمر يتبعني" -"فبدوت أكثر ميلا للقصيدة أو النص المفتوح دون تخطيط".

ويتابع الشلفي أن "الحرب تشعل الأسئلة الحارقة، إذ هي بجحيمها تفتح الأبواب على أسئلة لا أجوبة لها"، ولأنه صحفي يتابع الأخبار يوميا يرى الشلفي ديوانه "أوبة من الحرب إلى الشعر والكلمات".

ويستدرك "صحيح أن هذه النصوص رأت النور خارج حدود بلادي لكنها رصدت أنفاس تلك البلاد التي تحاول أن تمنحنا قوتها بين أكوام الرماد والمتحاربين".واعتبرت الناقدة اليمنية أميرة علي أن الشعر يمنح القارئ عالما آخر عبر لغة مفتوحة على أكوان عدة.

وأضافت أميرة أننا نلحظ في ديوان "القمر يتبعني" لأحمد الشلفي في بداية قصائده تصديرا لما سيبوح به حين يعنونها بقوله "حكايات صغيرة"، إلا أن كل حكاية تفتح شطرا من اللانهاية.

وكانت الكلمات تتبعني.. أفكاري تسقط مني.. الحرب والضحايا.. الغربة والتشرد.. والأطفال الجائعون.. والأمهات اللواتي لا يعرفن.. لماذا غادر أبناؤهن للقتال!

يقول الشلفي إن الحرب لا تصدر سوى الموت والدمار ولكن طبول الحرب لم تخفِ الرواية والشعر اليمني من الساحة، وخلال هذه الفترة صدر الكثير بالفعل لكن "ما نحتاجه الآن هو توثيق أدبي لهذه الحرب البشعة وآثارها، وأتوقع أن الفترة المقبلة ستحفل بالكثير من الشعر والرواية والمسرح والفن".