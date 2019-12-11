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رقم الخبر: 270623 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019 الوقت: 12:18 الاقسام: ثقافة وفن  
مرشحان مصريان يتنافسان على جائزة "غولدن غلوب"

مرشحان مصريان يتنافسان على جائزة "غولدن غلوب"

كشفت قائمة ترشيحات جوائز "غولدن غلوب"، التي أعلنتها رابطة الصحافة الأجنبية في هوليود، عن وجود فنانين مصريين ضمن المتنافسين.

وأعلنت الرابطة عن قائمة ترشيحات جوائز "غولدن غلوب Golden Globe" في نسختها الـ77، على أن يقام حفل توزيع الجوائز في 6 يناير/ كانون الثاني 2020، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحسب موقع "إيجبشيان ستريت".

وكشفت القائمة عن ترشيح النجم المصري العالمي رامي مالك لجائزة أفضل ممثل درامي، والممثل المصري العالمي الصاعد رامي يوسف لجائزة أفضل ممثل كوميدي. وتم ترشيح مالك للجائزة عن دوره "إليوت أندرسون" في المسلسل الشهير "Mr Robot"، و يوسف لجائزة أفضل ممثل كوميدي عن دوره في مسلسل "Ramy"، وهو ستاند أب كوميدي مكون من 10 حلقات.

يشار إلى أن مالك كان قد فاز بجائزة الغولدن غلوب، والأوسكار والـ"BAFTA" العام الماضي كأفضل ممثل سينمائي عن دوره في فيلم "bohemian rhapsody".وحصل مالك البالغ من العمر 38 عاما، في عام 2016، على أول جائزة غولدن غلوب وإيمي، عن دوره "إليوت أندرسون " في المسلسل الشهير "Mr Robot"..

 
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مصدر الخبر: موقع ليبانون فايلز
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