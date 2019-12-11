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رقم الخبر: 270622 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019 الوقت: 12:23 الاقسام: ثقافة وفن  
تصوير الفيلم السينمائي "المطب" للمخرج كمال تبريزي

تصوير الفيلم السينمائي "المطب" للمخرج كمال تبريزي

تتواصل عملية تصوير الفيلم السينمائي "المطب" (دست انداز) للمخرج كمال تبريزي وانتاج محمد أفريدة وتأليف فرزاد فخري زادة في العاصمة طهران حيث وقف الممثلون والممثلات كل من هدی زين‌العابدين ورؤيا نونهالي ورضا کيانيان وهمايون ارشادي واميد نعمتي أمام كاميرا المخرج تبريزي.

وتم تصوير 80 بالمائة من مشاهد العمل وستصور مشاهده المتبقية قريبا بوقوف سائر الممثلين أمام الكاميرا.

ومن المقرر ان يكون العرض الاول للفيلم في مهرجان فجر السينمائي بنسخته الـ38 التي ستقام في العاصمة طهران خلال شباط المقبل. الفيلم من فئة الافلام الاجتماعية الكوميدية وجاء في ملخصه : ان "رها" التي ترغب في الكتابة، تكتب آخر قصها بناء على أمنياتها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/آي فيلم
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