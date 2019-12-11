إنطلقت فعاليات مهرجان الحقيقة بنسخته الثالثة عشرة في مجمع تشارسو السينمائي بقلب العاصمة الايرانية طهران بحضور مدير المهرجان محمد حميدي مقدم. وفي مستهل بداية المراسم طلب مقدم الفعالية من الحضور الوقوف دقيقة صمت احياءا لذكرى المخرج والمذيع الراحل نصرت كريمي.

ثم رحب مدير المهرجان بالحضور من مخرجين واعلاميين، قائلا: إن من ضمن الأمور التي تم تطويرها هو السعي لكي يكون المهرجان مهرجانا عالميا بكل معنى الكلمة. مؤكداً أننا سعداء جدا لازدياد جمهور السينما الوثائقية. لقد تعاقدنا مع 20 مدينة من أجل عرض الأفلام. من وجهة نظري أن هذه السنة سنة السينما الوثائقية الايرانية، بما في ذلك اختيار فيلم وثائقي ايراني ليكون ممثلا عن الأفلام الوثائقية الايرانية في اوسكار.

كما عرّج مدير المهرجان على طابع وهوية مهرجان سينما الحقيقة، قائلا: اعتمادا على هوية وواقعية السينما الوثائقية وبالأخذ بعين الاعتبار تعامل مكتبة السينما الايرانية مع مهرجان سينما الحقيقة، تم تقديم مقاطع من فيلم "رياح الصبا" كهدية للمهرجان لعرضها في الافتتاحية، ربما نتذكر الجمل الذي قالها منوتشهر عن الفيلم. جزيل الشكر لمدير مكتب السينما على هذه الهدية القيمة.

في ختام تصريحاته، قال مدير مهرجان سينما الحقيقة الـ13: أتمنى أن تستمتعوا برفقتنا و تبقوا معنا حتى نهاية هذا الحدث السينمائي الكبير. هذا وسوف تستمر فعالیات مهرجان سينما الحقيقة الدولي حتى 16 ديسمبر الجاري.