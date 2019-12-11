  • الأربعاء ١٣ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأربعاء , ديسمبر 11, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 270612 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019 الوقت: 11:16 الاقسام: رياضة  
ديشان يمدد عقده مع فرنسا حتى 2022

ديشان يمدد عقده مع فرنسا حتى 2022

ذكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الثلاثاء إن مدرب المنتخب ديدييه ديشان مدد عقده لمدة عامين ليستمر في منصبه حتى 2022

وأبلغ نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي مؤتمرا صحفيا ”لا يوجد خلاف حول النتائج. إنه قرار منطقي.

وتولى ديشان (51 عاما) قيادة فرنسا في 2012 ووصل لنهائي بطولة أوروبا 2016 ثم توج بكأس العالم 2018.

وخلال مسيرته كلاعب وسط حمل ديشان شارة القيادة عندما فازت فرنسا بكأس العالم 1998 على أرضها وببطولة أوروبا 2000.

وكلف الاتحاد الفرنسي ديشان بالوصول للدور قبل النهائي على الأقل في بطولة أوروبا 2020.

وأوقعت القرعة فرنسا في مجموعة تضم البرتغال حاملة اللقب وألمانيا بجانب فريق سيصعد من الملحق بالبطولة التي تقام بين يومي 12 يونيو حزيران و12 يوليو تموز.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: رويترز للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/0007 sec