ذكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الثلاثاء إن مدرب المنتخب ديدييه ديشان مدد عقده لمدة عامين ليستمر في منصبه حتى 2022

وأبلغ نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي مؤتمرا صحفيا ”لا يوجد خلاف حول النتائج. إنه قرار منطقي“.

وتولى ديشان (51 عاما) قيادة فرنسا في 2012 ووصل لنهائي بطولة أوروبا 2016 ثم توج بكأس العالم 2018.

وخلال مسيرته كلاعب وسط حمل ديشان شارة القيادة عندما فازت فرنسا بكأس العالم 1998 على أرضها وببطولة أوروبا 2000.

وكلف الاتحاد الفرنسي ديشان بالوصول للدور قبل النهائي على الأقل في بطولة أوروبا 2020.

وأوقعت القرعة فرنسا في مجموعة تضم البرتغال حاملة اللقب وألمانيا بجانب فريق سيصعد من الملحق بالبطولة التي تقام بين يومي 12 يونيو حزيران و12 يوليو تموز.