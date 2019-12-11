|رقم الخبر: 270610
|تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019
|الوقت: 11:17
|الاقسام: رياضة
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100 ثانية تمنح ليفربول صدارة مجموعته بدوري الأبطال
تأهل ليفربول إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بصفته متصدرا لمجموعته، بعد الفوز خارج أرضه على ريد بول سالزبورج 2-0 مساء الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من الدور الأول، وسجل هدفي ليفربول كل من نابي كيتا (57) ومحمد صلاح (58).
وتصدر ليفربول المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام نابولي الذي تأهل هو الآخر إلى ثمن النهائي بتغلبه في التوقيت ذاته على جينك 0-4، فيما تجمد رصيد سالزبورج عن 7 نقاط، وتحول للمنافسة في مسابقة الدوري الأوروبي.
هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى كالاتي:
دورتموند 2 – سلافيا براغ 1
انتر ميلان 1 – برشلونة 2
ليون 2 – لايبزيج 2
اياكس امستردام صفر – فالنسيا 1
تشيلسي 2 – ليل 1
بنفيكا 3 – زينيت صفر
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