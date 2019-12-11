100 ثانية تمنح ليفربول صدارة مجموعته بدوري الأبطال تأهل ليفربول إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بصفته متصدرا لمجموعته، بعد الفوز خارج أرضه على ريد بول سالزبورج 2-0 مساء الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من الدور الأول، وسجل هدفي ليفربول كل من نابي كيتا (57) ومحمد صلاح (58).