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رقم الخبر: 270609 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019 الوقت: 11:17 الاقسام: رياضة  
آرسنال يتحرك سريعًا نحو أنشيلوتي

آرسنال يتحرك سريعًا نحو أنشيلوتي

بدأ آرسنال الإنجليزي، تحركاته نحو التعاقد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أقيل من تدريب نابولي، مساء الثلاثاء.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أن آرسنال يتصدر سباق التعاقد مع كارلو أنشيلوتي، خلفًا لأوناي إيمري الذي تعرض للإقالة من تدريب الجانرز.

وأعلن نابولي، إقالة أنشيلوتي من منصبه بعد ساعات قليلة من فوز الفريق الإيطالي على جينك البلجيكي برباعية نظيفة، وبلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الشبكة أن آرسنال تحرك على الفور، وحاول التواصل مع أنشيلوتي البالغ من العمر 60 عامًا، عقب قرار نابولي بإقالته.

ولفتت الشبكة إلى أن نادي إيفرتون مهتم أيضًا بالتعاقد مع كارلو أنشيلوتي، إلا أن آرسنال هو المرشح الأوفر حظًا للحصول على خدمات المدرب الإيطالي.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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