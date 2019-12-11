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رقم الخبر: 270607 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019 الوقت: 11:17 الاقسام: رياضة  
لاعب ايراني يحصد برونزية البطولة العالمية للكاراتيه في كازاخستان

لاعب ايراني يحصد برونزية البطولة العالمية للكاراتيه في كازاخستان

قال رئيس لجنة الكاراتية في مدينة مهاباد (شمال غرب)، عطاء الله كاويان، ان اللاعب الايراني بهزاد خضري، احرز الميدالية البرونزية خلال مسابقات كازاخستان الدولية 2019

وفي حوار مع "ارنا" الثلاثاء، اوضح كاويان ان لاعب الكاراتية الايراني للوزن تحت 70 كغ بهزاد خضري استطاع ان يهزم كلا من منافسيه البريطاني والطاجيكي والياباني ليتاهل الى مرحلة النصف نهائي في بطولة كازاخستان الدولية، لكنه خسر رغم جدارته امام غريمه الروسي.

واضاف: ان خضري يشارك الى جانب 8 لاعبين آخرين ضمن المنتخب الايراني في مسابقات الكاراتيه الدولية بجمهورية كازاخستان.

وتابع: لقد حصد المنتخب الايراني من هذه المنافسات ميداليتين ذهبية وفضية، فضلا عن برونزيتين ليحرز المركز الثالث عالميا.

علما ان بطولة الكاراتيه الدولية اقيمت في كازاخستان بمشاركة 260 لاعبا من 26 دولة بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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