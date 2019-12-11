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رقم الخبر: 270605 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019 الوقت: 10:41 الاقسام: اقتصاد  
طاجيكستان تتطلع لانشاء مصانع مشتركة مع ايران

طاجيكستان تتطلع لانشاء مصانع مشتركة مع ايران

أكد وزير المالية الطاجيكي فيض الله قهارزادة أن بلاده مستعدة للتعاون مع ايران بانشاء مصانع مشتركة.
وأوضح الوزير قهارزادة لدى استقباله السفير الايراني في  العاصمة "دوشنبة" محمد تقي صابري، بان مقترح انشاء المصانع المشتركة يعود للقدرات التقنية والتصديرية التي تمتلكها الشركات الايرانية.
وأعرب عن رضائه على المستوى النوعي للشركات الايرانية في المشاريع الكبرى مثل سد ومحطة كهرباء "راغون" ومحطة "سنكتودة" دعيا المستثمرين الايرانيين لتعزيز استثماراتهم في البلاد.
من جهته أكد السفير الايراني محمد تقي صابري ضرورة رفع مستوى التبادل الاقتصادي على وقع الامكانيات الهائلة وطبيعة التكامل بين البلدين.
واشار الى التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية في الشهور الاخيرة، وإنعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة في طهران، معربا عن استعداد ايران التعاون بكافة المجالات وتنفيذ المشاريع المشتركة مع طاجيكستان.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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