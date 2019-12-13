  • الجمعة ١٥ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الجمعة , ديسمبر 13, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 270603 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019 الوقت: 10:39 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء

أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء:

ايران

📌 خارطة طريق لايجاد مليون فرصة عمل جديدة

📌 علي مطهري يوجه رسالة الى قائد الثورة حول تدخل مجمع تشخيص مصلحة النظام في مجلس الشورى الاسلامي

📌 نفي حوار ظريف مع شبكة تلفزيونية مناوئه لايران

جمهوري اسلامي

📌 برعاية رئيس مجلس الشورى الاسلامي.. تدشين مشاريع عمرانية في محافظة كرمانشاه

📌 مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي: الموقف الموحد لأطراف الاتفاق النووي مهم للاتحاد الاوروبي

📌 لدى لقائه ملك البحرين.. الحاخام الأعظم للكيان الصهيوني يؤكد على تطبيع العلاقات

📌  العراقيون يرفضون الدعوة الى مهاجمة المراكز الحكومية

📌  أردوغان: نحن على استعداد لارسال قوات عسكرية الى ليبيا

آفتاب يزد

📌 العراق يمنع استيراد 17 محصول زراعي ايراني

📌 دبلوماسي غربي: الامارات لعبت دوراً مهماً في خفض التوتر بين ايران وأميركا

كيهان

📌 قائد كبير بالجيش الصهيوني: (اسرائيل) لن تنتصر في أية حرب

📌  قلق (ديك تشيني) من نفوذ ايران المتزايد في المنطقة

📌  وسائل إعلام اسرائيلية: 12% من المحتلين الاسرائيليين يرتزقون من أسطل النفايات

شرق

📌 رئيس الجمهورية يوعز للمحافظين بتفقد أحوال عوائل المصابين في الأحداث الأخيرة

📌  جهانغيري: مكافحة الفساد والمفسدين غير كافية لوحدها

آرمان ملي

 📌   الكونغرس يوافق على ميزانية الدفاع الاميركية البالغة 738 مليار دولار

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ خاص
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 8/0275 sec