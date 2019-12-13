فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء:

ايران

📌 خارطة طريق لايجاد مليون فرصة عمل جديدة

📌 علي مطهري يوجه رسالة الى قائد الثورة حول تدخل مجمع تشخيص مصلحة النظام في مجلس الشورى الاسلامي

📌 نفي حوار ظريف مع شبكة تلفزيونية مناوئه لايران

جمهوري اسلامي

📌 برعاية رئيس مجلس الشورى الاسلامي.. تدشين مشاريع عمرانية في محافظة كرمانشاه

📌 مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي: الموقف الموحد لأطراف الاتفاق النووي مهم للاتحاد الاوروبي

📌 لدى لقائه ملك البحرين.. الحاخام الأعظم للكيان الصهيوني يؤكد على تطبيع العلاقات

📌 العراقيون يرفضون الدعوة الى مهاجمة المراكز الحكومية

📌 أردوغان: نحن على استعداد لارسال قوات عسكرية الى ليبيا

آفتاب يزد

📌 العراق يمنع استيراد 17 محصول زراعي ايراني

📌 دبلوماسي غربي: الامارات لعبت دوراً مهماً في خفض التوتر بين ايران وأميركا

كيهان

📌 قائد كبير بالجيش الصهيوني: (اسرائيل) لن تنتصر في أية حرب

📌 قلق (ديك تشيني) من نفوذ ايران المتزايد في المنطقة

📌 وسائل إعلام اسرائيلية: 12% من المحتلين الاسرائيليين يرتزقون من أسطل النفايات

شرق

📌 رئيس الجمهورية يوعز للمحافظين بتفقد أحوال عوائل المصابين في الأحداث الأخيرة

📌 جهانغيري: مكافحة الفساد والمفسدين غير كافية لوحدها

آرمان ملي

📌 الكونغرس يوافق على ميزانية الدفاع الاميركية البالغة 738 مليار دولار