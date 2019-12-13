|رقم الخبر: 270603
|تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019
|الوقت: 10:39
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء:
ايران
📌 خارطة طريق لايجاد مليون فرصة عمل جديدة
📌 علي مطهري يوجه رسالة الى قائد الثورة حول تدخل مجمع تشخيص مصلحة النظام في مجلس الشورى الاسلامي
📌 نفي حوار ظريف مع شبكة تلفزيونية مناوئه لايران
جمهوري اسلامي
📌 برعاية رئيس مجلس الشورى الاسلامي.. تدشين مشاريع عمرانية في محافظة كرمانشاه
📌 مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي: الموقف الموحد لأطراف الاتفاق النووي مهم للاتحاد الاوروبي
📌 لدى لقائه ملك البحرين.. الحاخام الأعظم للكيان الصهيوني يؤكد على تطبيع العلاقات
📌 العراقيون يرفضون الدعوة الى مهاجمة المراكز الحكومية
📌 أردوغان: نحن على استعداد لارسال قوات عسكرية الى ليبيا
آفتاب يزد
📌 العراق يمنع استيراد 17 محصول زراعي ايراني
📌 دبلوماسي غربي: الامارات لعبت دوراً مهماً في خفض التوتر بين ايران وأميركا
كيهان
📌 قائد كبير بالجيش الصهيوني: (اسرائيل) لن تنتصر في أية حرب
📌 قلق (ديك تشيني) من نفوذ ايران المتزايد في المنطقة
📌 وسائل إعلام اسرائيلية: 12% من المحتلين الاسرائيليين يرتزقون من أسطل النفايات
شرق
📌 رئيس الجمهورية يوعز للمحافظين بتفقد أحوال عوائل المصابين في الأحداث الأخيرة
📌 جهانغيري: مكافحة الفساد والمفسدين غير كافية لوحدها
آرمان ملي
📌 الكونغرس يوافق على ميزانية الدفاع الاميركية البالغة 738 مليار دولار
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