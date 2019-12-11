انتخب الاتحاد الاسيوي لكرة السلة في استطلاع اجراه، اللاعب الايراني" صمد نیکخواه بهرامي" ضمن اللاعبين الثلاثة الاكثر شعبية في اللعبة.

وانتخب محبي كرة السلة وفي استطلاع اجراه الاتحاد الاسيوي (فيبا) اللاعب الايراني"صمد نیکخواه بهرامي" ضمن اللاعبين الثلاثة الاكثر شعبية في قارة اسيا.

وبحسب الفيبا فأن الاكثر شعبية اسيويا في كرة السلة هم «صمد نیکخواه بهرامي» من ایران و«فادي الخطیب» و«وائل عراقجي» من لبنان.

يذكر ان اللاعب بهرامي سيقود منتخب ايران لكرة السلة في اولمبياد طوكيو 2020.