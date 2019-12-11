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رقم الخبر: 270600 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019 الوقت: 09:43 الاقسام: رياضة  
لاعب السلة الایراني "صمد نیکخواه بهرامي" الاکثر شعبیة في آسیا

لاعب السلة الایراني "صمد نیکخواه بهرامي" الاکثر شعبیة في آسیا

انتخب الاتحاد الاسيوي لكرة السلة في استطلاع اجراه، اللاعب الايراني" صمد نیکخواه بهرامي" ضمن اللاعبين الثلاثة الاكثر شعبية في اللعبة.

وانتخب محبي كرة السلة وفي استطلاع اجراه الاتحاد الاسيوي (فيبا) اللاعب الايراني"صمد نیکخواه بهرامي" ضمن اللاعبين الثلاثة الاكثر شعبية في قارة اسيا.

وبحسب الفيبا فأن الاكثر شعبية اسيويا في كرة السلة هم «صمد نیکخواه بهرامي» من ایران و«فادي الخطیب» و«وائل عراقجي» من لبنان.

يذكر ان اللاعب بهرامي سيقود منتخب ايران لكرة السلة في اولمبياد طوكيو 2020.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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