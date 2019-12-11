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رقم الخبر: 270599 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2019 الوقت: 09:40 الاقسام: عربيات  
برلمانية عراقية: الأسدي والسوداني وعبطان، أبرز الأسماء التي طرحت لرئاسة الوزراء

برلمانية عراقية: الأسدي والسوداني وعبطان، أبرز الأسماء التي طرحت لرئاسة الوزراء

كشفت النائبة عن تحالف الفتح في البرلمان العراقي ، سهام الموسوي، مساء الثلاثاء، عن طرح أسماء عدة لاشغال منصب رئيس الوزراء في العراق، أبرزها عبد الغني الأسدي ومحمد شياع السوداني وعبد الحسين عبطان.
وقالت الموسوي في حديث صحفي إن "العديد من الاسماء طرحت خلال مشاورات الكتل السياسية خلال الايام الماضية، ومنها محمد شياع السوداني وعبد الغني الأسدي وعبد الحسين عبطان، اضافة الى اسماء عديدة لم يتم الاتفاق عليها حتى هذه اللحظة".
وأضافت، أن "اسباب تأخر حسم هذا الامر يعود الى التقاطعات بين الكتل السياسية من جانب، وتقاطعها مع المتظاهرين من جانب اخر، مما زاد من صعوبة حسم هذا الموضوع".
واشارت الموسوي، الى انه "على جميع الكتل والمتظاهرين تقديم المصلحة العامة، ووضع مصلحة البلد فوق كل الامور الاخرى، لان البلد يمر حاليا في وضع حرج للغاية، ويحتاج الى تضافر الجهود من كل الاطراف، والجلوس على طاولة الحوار والاتفاق على شخصية معينة بأسرع وقت ممكن".
وأوضحت، ان "رئيس الوزراء المقبل تقع عليه مسؤولية كبيرة، وهي إعادة هيبة الدولة والقانون، والقضاء على الفوضى التي تعم البلاد حاليا".
ولفتت الى ان "هناك حاليا عملية فرض ارادة من قبل الكتل السياسية بعضها على بعض، وكذلك محاولة الشارع فرض ارادته على العملية السياسية، وهذا لا يخدم مصلحة البلد، لان رئيس الجمهورية هو من يقدم المرشح لهذا المنصب، ويطرح ايضا بعد اتفاق سياسي عليه داخل البرلمان لكي يحظى بمقبولية منهم".
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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