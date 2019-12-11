التقى كبير مساعدي الخارجية الايرانية للشؤون السياسية علي اصغر خاجي والوفد المرافق له في كازاخستان عددا من الوفود المشاركة في مفاوضات آستانة للسلام في سوريا.

والتقى خاجي والوفد المرافق له الثلاثاء في مدينة نورسلطان بكازاخستان بصورة منفصلة وفود روسيا وتركيا ومنظمة الامم المتحدة ولبنان بصفتها اعضاء ضامنة ومراقبة لعملية آستانة للسلام في سوريا.

وجرى البحث خلال هذه اللقاءات حول احدث التطورات في سوريا خاصة اوضاع شرق الفرات وادلب ولجنة الدستور وقضية تبادل المعتقلين والمخطوفين.

كما جرى التاكيد في هذه اللقاءات على قضايا انسانية من ضمنها مساعدة النازحين على العودة الى ديارهم وتوفير الارضيات اللازمة لاعادة اعمار سوريا.

وعقد مساء الثلاثاء اول جولة لاجتماعات الدول الثلاث الضامنة لعملية آستانة وهي الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا وتركيا لبحث احدث التطورات السورية وتنظيم الوثيقة الختامية للاجتماع الرابع عشر واجتماع لجنة التبادل.