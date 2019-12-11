شرطة تركيا تعتقل مسؤولين بتهمة الإرهاب اعتقلت الشرطة التركية اثنين من رؤساء البلديات من حزب الشعوب الديمقراطي في عملية أمنية في مقاطعة فان شرق تركيا بتهمة الإرهاب، كجزء من حملة ممنهجة ضد رؤساء البلديات المنتخبين من الحزب الشعوب الديمقراطى الكردي..