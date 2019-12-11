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رقم الخبر: 270593 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2019 الوقت: 20:33 الاقسام: دوليات  
شرطة تركيا تعتقل مسؤولين بتهمة الإرهاب

شرطة تركيا تعتقل مسؤولين بتهمة الإرهاب

اعتقلت الشرطة التركية اثنين من رؤساء البلديات من حزب الشعوب الديمقراطي في عملية أمنية في مقاطعة فان شرق تركيا بتهمة الإرهاب، كجزء من حملة ممنهجة ضد رؤساء البلديات المنتخبين من الحزب الشعوب الديمقراطى الكردي..

. وتم اعتقال على يلماز علان مساعد رئيس بلدية مقاطعة المرادية وياكوب ألمش مساعد رئيس بلدية منطقة أوزالب بتهمة العضوية في منظمة إرهابية ونشر دعاية إرهابية. ومنذ الانتخابات المحلية في 31 مارس، تم طرد ما مجموعه 23 رئيس بلدية من حزب الشعوب الديمقراطي من مناصبهم واعتقلوا فيما بعد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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