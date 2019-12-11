قال وزير العدل في جامبيا أبو بكر تامبادو اليوم الثلاثاء إنه يتعين على قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة التحرك لوقف الإبادة الجماعية الجارية لأقلية مسلمى الروهينجا في ميانمار.

وأضاف تامبادو في بيان افتتاحي بالمحكمة أن "كل ما تطلبه جامبيا هو أن تقولوا لميانمار إن تكف عن أعمال القتل الغاشمة تلك. أن توقف هذه الأفعال الهمجية والوحشية التى أفزعت وما زالت تفزع ضميرنا الجماعي. أن توقف هذه الإبادة الجماعية لمواطنيها".