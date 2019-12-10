نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول "تهدئة طويلة الأمد" مع الاحتلال الإسرائيلي، وما صاحبها من فبركات وأكاذيب وافتراءات، مؤكدةً أن هذا الموضوع لم يُعرض أصلًا في لقاءات الحركة مع الوسطاء.

وقالت حركة "حماس" في بيان "إن ما ينشر في وسائل الإعلام هو امتداد لحملات التحريض والتشويه لحركة حماس ولمواقفها ولبرنامج المقاومة، ولا نستبعد أن تكون جزءًا من عمليات إشغال الرأي العام للتغطية على تنازلات خطيرة".

وأضافت الحركة أنها عوّدت شعبها على الوضوح والصراحة، وأي نقاش للقضايا الوطنية واتخاذ أي قرارات بشأنها لن يكون إلا في سياق الإجماع الوطني والشراكة السياسية.

من جانبه أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذهاب إلى انتخابات تشريعية، مؤكداً أنه لن يقبل أن ينتخب أهل القدس في غير القدس.

وشدد في كلمته خلال افتتاح أول مؤتمر دولي تنظمه هيئة مكافحة الفساد على أنه دون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقلة لا يوجد دولة ولا يوجد عاصمة.

وتابع الرئيس خلال المؤتمر أن موضوع محاربة الفساد هو موضوع "هام وخطير جداً لنا"، و"نحن قررنا أن نحاربه باعتباره آفة تصيب شعوب الأرض كلها، ونريد أن نستأصله من هذا البلد".

وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين حنا الناصر قد أعلن أن حركة حماس وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق الرؤية التي قدمها عباس.

ولفت إلى أن المدة المطلوبة لإجراء الانتخابات التشريعية هي أربعة أشهر من تاريخ إصدار مرسوم الدعوة الى الاقتراع وسبعة أشهر للرئاسية.

إلى ذلك شنّت قوات العدو الصهيوني، فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت 11 فلسطينيا خلال مداهماتٍ واسعة في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أنّ قوات العدو اعتقلت 11 مواطنًا، واقتادتهم إلى منطقة مجهولة.

واقتحم جيش العدو عدة أحياء في رام الله والبيرة واقتحام مخيم قلنديا شمال القدس وقام بتفتيش منازل في قفين قرب طولكرم واقتحام منزل أسير محرر في بلدة بني نعيم شرق الخليل.

واعتقلت قوات العدو أربعة شبان من بلدة عوريف جنوب نابلس، وشاب من قباطية جنوب جنين، بالإضافة لاعتقال شابين من بيت لحم.

كما اعتقلت قوات العدو ثلاثة شبان من بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله، فيما اعتقلت قوات العدو شابا من بلدة طمون قرب طوباس.

كما اقتحم عشرات المستوطنين الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك ويتقدمهم المتطرف "يهودا غليك".

ونقلت وكالة "صفا" عن شهود عيان قولهم: إن المتطرف غليك اقتحم الأقصى مع عشرات المستوطنين من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، وسط حماية مشددة من شرطة العدو، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

كما اعتقلت تلك القوات أحد حراس الأقصى فادي عليان، أثناء عمله في باحاته، واقتادته إلى مركز التحقيق والتوقيف المعروف بـ"القشلة" في باب الخليل، بعد يوم من حدوث مشادات كلامية بينه وشرطة العدو إثر قيام الأخيرة بنقل غرفة حراس الأقصى إلى مكان آخر.

في غضون ذلك أجبرت بلدية العدو الصهيوني، الثلاثاء، فلسطيني على هدم منزله بيده في قرية جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.