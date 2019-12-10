وأفاد مصدر عسكري عن إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان في أجواء منطقة الكسارة قبالة نجران.

وكانت قد أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية السبت الماضي طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي شرق جبل العلم في جيزان بسلاح مناسب.

وتجدر الإشارة إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت في 5 كانون الثاني/ديسمبر الجاري طائرة تجسسية لقوى العدوان كانت تنفذ مهام عدائية شرق جحفان بجيزان، كما أسقطت في الرابع من كانون الثاني/ديسمبر طائرتين تجسسيتين تابعتين لدول العدوان قبالة جيزان وفي مديرية باقم قبالة عسير، وذلك بسلاح مناسب أثناء قيامهما بأعمال عدائية.

بموازاة ذلك أفشل الجيش واللجان الشعبية، الثلاثاء، محاولة زحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري أن المجاهدين تمكنوا من إفشال محاولة زحف للغزاة على مواقعهم في جبهة مقبنة.

يُذكر أن المجاهدين تمكنوا في الاول من الشهر الجاري من كسر زحف للمرتزقة في الكدحة بمديرية المعافر ما أسفر عن مصرع عدد من المرتزقة.