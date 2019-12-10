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رقم الخبر: 270585 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2019 الوقت: 19:51 الاقسام: عربيات  
الجزائر.. أحكام بالسجن على رؤساء حكومة ووزراء سابقين

الجزائر.. أحكام بالسجن على رؤساء حكومة ووزراء سابقين

أصدرت محكمة جزائرية، الثلاثاء، أحكاما بالسجن على رؤساء حكومة سابقين، من بينهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى رجال أعمال ووزراء سابقين.

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 15 عاما على أحمد أويحيى، و12 عاما على عبد المالك سلال، فيما تلقى رئيس الوزراء السابق يوسف يوسفي حكما بالسجن 10 سنوات.

وأصدرت المحكمة أيضا حكما نهائيا بالسجن 10 سنوات بحق وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة، و5 سنوات على وزيرة السياحة السابقة نورية زرهوني.

كما حكمت المحكمة بالسجن 3 سنوات على فارس سلال، نجل عبد المالك سلال، وفق ما ذكرت مصادر جزائرية.

وتشهد الجزائر أزمة سياسية حيث تستمر الاحتجاجات المطالبة برحيل جميع رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي تنحى في أبريل/ نيسان الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تحركت السلطات القضائية بحملة تحقيقات ضد مسؤولين بارزين سابقين، ورجال أعمال بارزين، حول تهم فساد واستغلال للسلطة.

 

 
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مصدر الخبر: الجزائر ـ وكالات
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